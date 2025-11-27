БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия обяви за терористична организация групата на Навални

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази

Поредна ескалация в кампанията срещу критиците на Кремъл

мемоари алексей навални бъдат публикувани октомври
Слушай новината

Русия постанови организация, създадена в изгнание от съратници на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, да бъде определена като „терористична организация“ – поредна ескалация в кампанията срещу критиците на Кремъл.

Москва засили натиска върху опозиционни групи и хора, свързвани с Навални, дори след смъртта му при неизяснени обстоятелства в арктически затвор през 2024 г., на фона на това, че всички значими руски опозиционни движения се намират извън страната.

Навални – харизматичен борец срещу корупцията – беше основният вътрешнополитически съперник на президента Владимир Путин.

Той изведе стотици хиляди на протести срещу Кремъл и многократно беше арестуван и подлаган на тормоз от властите.

Руската Върховна съдебна инстанция обяви, че е класифицирала Фонда за борба с корупцията – регистриран в Съединените щати и ръководен от бивши сътрудници на Навални – като „терористична организация“, с което забранява дейността му в Русия.

Съдът твърди, че структурата била „насочена към насърчаване, оправдаване и подкрепа на тероризма“.

Навални и организациите му вече бяха определени като „екстремистки“ – статут със сходни правни последици, който също забранява работата им на територията на Русия.

В отговор Фондът за борба с корупцията заяви, че истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, започнали войната, убиващи цивилни и политически противници и хвърлящи хора в затвора. Организацията определи решението като политически ход за потискане на опозицията и предупреди, че скоро и други независими медии и правозащитни групи могат да бъдат подложени на същото преследване.

#Навални #терористична организация

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
5
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Русия

ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Чете се за: 04:02 мин.
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна" Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Чете се за: 00:30 мин.
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ