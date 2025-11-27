Русия обяви за терористична организация групата на Навални

Русия постанови организация, създадена в изгнание от съратници на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, да бъде определена като „терористична организация“ – поредна ескалация в кампанията срещу критиците на Кремъл.

Москва засили натиска върху опозиционни групи и хора, свързвани с Навални, дори след смъртта му при неизяснени обстоятелства в арктически затвор през 2024 г., на фона на това, че всички значими руски опозиционни движения се намират извън страната.

Навални – харизматичен борец срещу корупцията – беше основният вътрешнополитически съперник на президента Владимир Путин.

Той изведе стотици хиляди на протести срещу Кремъл и многократно беше арестуван и подлаган на тормоз от властите.

Руската Върховна съдебна инстанция обяви, че е класифицирала Фонда за борба с корупцията – регистриран в Съединените щати и ръководен от бивши сътрудници на Навални – като „терористична организация“, с което забранява дейността му в Русия.

Съдът твърди, че структурата била „насочена към насърчаване, оправдаване и подкрепа на тероризма“.

Навални и организациите му вече бяха определени като „екстремистки“ – статут със сходни правни последици, който също забранява работата им на територията на Русия.

В отговор Фондът за борба с корупцията заяви, че истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, започнали войната, убиващи цивилни и политически противници и хвърлящи хора в затвора. Организацията определи решението като политически ход за потискане на опозицията и предупреди, че скоро и други независими медии и правозащитни групи могат да бъдат подложени на същото преследване.