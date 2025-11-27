БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещу измамите с евро: Какви мерки предприемат властите във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Регионални
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Областната дирекция на полицията във Варна запозна кметове на общини от областта с рисковете и възможните измами при влизането ни в Еврозоната.

В сградата на Областната дирекция на МВР – Варна са се събрали представители от всички 12 общини от област Варна. На тях им е разяснено по какъв начин, най-вече възрастните хора в малките населени места, могат да бъдат предпазени от измами във връзка с въвеждането на еврото и по какъв начин могат да различават истинските от неистинските банкноти.

Инициирани са срещи с експерти в малките населени места как да не попаднат на измами след 1 януари. Ще има засилено полицейско присъствие в малките населени места, където ще се раздават първите пенсии в евро.

Комисар Красен Торимацов, директор на ОД на МВР – Варна: "На официалните канали на ОДМВР – Варна ще бъдат публикувани клипове, направени от икономическа полиция. Конкретно и точно ще бъде показана разликата между истинския паричен знак и неистинския."

От полицията предупредиха още, че след първи януари трябва да се обменят парите в евро само в банковите клонове или в български пощи по места.

#измами с евро #кметове #мерки

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: У нас

Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 03:07 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството
Чете се за: 01:05 мин.
Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София
Чете се за: 01:32 мин.
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.

Водещи новини

Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
Чете се за: 02:15 мин.
По света
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ