Срещу измамите с евро: Какви мерки предприемат властите във Варна

Областната дирекция на полицията във Варна запозна кметове на общини от областта с рисковете и възможните измами при влизането ни в Еврозоната.

В сградата на Областната дирекция на МВР – Варна са се събрали представители от всички 12 общини от област Варна. На тях им е разяснено по какъв начин, най-вече възрастните хора в малките населени места, могат да бъдат предпазени от измами във връзка с въвеждането на еврото и по какъв начин могат да различават истинските от неистинските банкноти.

Инициирани са срещи с експерти в малките населени места как да не попаднат на измами след 1 януари. Ще има засилено полицейско присъствие в малките населени места, където ще се раздават първите пенсии в евро.

Комисар Красен Торимацов, директор на ОД на МВР – Варна: "На официалните канали на ОДМВР – Варна ще бъдат публикувани клипове, направени от икономическа полиция. Конкретно и точно ще бъде показана разликата между истинския паричен знак и неистинския."

От полицията предупредиха още, че след първи януари трябва да се обменят парите в евро само в банковите клонове или в български пощи по места.