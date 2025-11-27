БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката

от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков заяви, че ще се опитат да подновят диалога с работодатели и синдикати

Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви тази сутрин, че управляващите изтеглят бюджета след снощния протест. Съветът за съвместно управление се събра и потвърди, че изтеглят план-сметката. Премиерът Росен Желязков заяви, че ще се опитат да подновят диалога с работодатели и синдикати. От опозицията са доволни, че властта се е вслушала в гражданите.

Пръв в кулоарите на парламента тази сутрин лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова партиите в управлението и тези, които ги подкрепят, да преосмислят спорните моменти в бюджета за догодина.

Атанас Атанасов, ДБ: "Предлагаме две стъпки. Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, културно и възпитано, също така да се присъедини и да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички от тези разходи за черните каси, които са предвидили. Това е едно. И второто което е, искам да припомня, че през 2013 година, когато беше избран за председател на ДАНС Делян Певски, предизвикваха тогава хората. Сега, около всичките тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС, да спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които според нас би могло да успокои до някъде обстановката в страната."

След близо час лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че оттеглят бюджета и припомни, че много пъти е казвал, че този бюджет не му харесва.

Бойко Борисов, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Събрах сутринта домсъвета, събрах подкрепящите партии, премиерът и финансовият министър като мандатоносител и им казах този бюджет да се изтегли. Или да намеря законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. За разлика от други хора аз дори един човек да протестира се опитвам да чуя какво казва. И в някои от исканията има логика, има разум. А и самият аз десетилетия наред съм работил винаги с диалог с тристранката. На госпожата да кажа, че когато има шампионска лига и играе "Реал Мадрид" да отида на протест..."

Последваха бурни реакции от опозицията.

Асен Василев,ПП-ДБ: "След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Да бъдат махнати всички ограничения в този рекет под формата на СУБТУ осигуровките, данък дивидент."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Това, което ние очакваме, че ще изтеглят по отношение на бюджета е вдигането на данъци. Правителството от един протест на обединената опозиция застана в ситуация, в която почна да дава задна скорост и се уплаши. Опозицията в момента действа синхронизирано обеднени сме. Дано да не дадат задна от ПП и ДБ да не са се разбрали с ГЕРБ и да свият платната."

С официално изявение пред медиите в парламента премиерът Росен Желязков заяви, че натрупаното социално напрежение и снощният протест са ясен знак за това, че трябва интересите на страната и обществото да бъдат поставени над чисто политическите разбирания.

Росен Желязков, министър-председател: "В последния месец в навечерието на влизането на България в еврозоната, имаме нужда преди всичко от стабилност и от увереност. Защото този процес има дългосрочно измерение, а не просто краткосрочен ефект за 26 година. И ние сме длъжни да направим този процес от една страна ясен, от друга страна неотменим и от трета страна да дадем увереност на обществото, че страната се управлява умело."

Росен Желязков, министър-председател: "Затова моят призив, особено към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока, да прояват разум. Ние ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и с работодатели, да се опитаме да постигнем макроикономически параметри по отношение на бюджета, такива каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част и от бизнеса, и за голяма част от обществото."

Желязков подчерта още, че и той и колегите му са наясно, че са в сложно управленско мнозинство, в което има различни политически тенденции. Същевременно, социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир.

Росен Желязков, министър-председател: "Имаме достатъчно време през месец декември да постигнем онези очаквания или да обясним онези проблеми, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да имаме в крайна сметка един балансиран бюджет, който отговаря на политическата спектралност на управлението."

Всички страни, обяви още премиерът трябва да направят необходимите компромиси, защото обществото е договор, а друго освен коалиционно управление оттук за напред е невъзможно.

По темата работиха Вера Александрова и Ирина Цонева.

