Атанас Атанасов: Премиерът и финансовият министър да оттеглят бюджета

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Според него трябва да се спре процедурата за председател на ДАНС

атанас атанасов
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Премиерът Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова да оттеглят бюджета. Това коментира в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "Предлагаме две стъпки. Още днес министър-председателя и финансовия министър да оттеглят този бюджет, да го върнат, да го преработят, да помолят тристранката, културно и възпитано, също така да са присъедини и да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички от тези разходи за черните каси, които са предвидили. Това е едно. И второто което е, искам да припомня, че през 2013 година, когато беше избран за председател на ДАНС Делян Певски, предизвикваха тогава хората. Сега, около всичките тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС, да спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които според нас би могло да успокои до някъде обстановката в страната."



