БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
13:23, 27.11.2025
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
13:10, 27.11.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
12:55, 27.11.2025
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
11:38, 27.11.2025
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
10:51, 27.11.2025
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
10:07, 27.11.2025
Чете се за: 00:35 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 27.11.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 27.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:25, 27.11.2025
Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на...
12:09, 27.11.2025
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
11:33, 27.11.2025
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
09:29, 27.11.2025
Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)
09:05, 27.11.2025
Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание -...
08:56, 27.11.2025
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
08:37, 27.11.2025
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Реклама
Най-четени
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
2
Дъжд и сняг в неделя
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 27.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 26.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 26.11.2025
Спортни новини 26.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 26.11.2025
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 25.11.2025
Спортни новини 25.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 25.11.2025
Спортни новини 25.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 25.11.2025
Реклама
Водещи новини
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
13:08, 27.11.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
12:52, 27.11.2025
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
13:16, 27.11.2025
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
13:02, 27.11.2025
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
12:09, 27.11.2025
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
11:47, 27.11.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
11:44, 27.11.2025
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
12:23, 27.11.2025
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ