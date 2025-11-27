митниците разпродават конфискувана контрабандна стока

Публичен търг за продажба на конфискувани на "Капитан Андреево" стоки обяви Агенция „Митници”. Много от артикулите са задържани в превозни средства, влизащи у нас от Турция.

Сред стоките за продажба са части за ловна пушка и преса за пълнене на патрони. Те обаче не могат да се купят по отделно.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Желаещите да участват в този търг трябва да имат предвид, че стоките са групирани и не се продават артикули един по един, а в група."

За разлика от ментетата, залавяни на границата, тези стоки не се унищожават.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Тези стоки не са фалшиви, тоест те не носят лога на известни марки, не нарушават права върху интелектуалната собсвеност, затова се отдават на търг, групирани са в 20 групи, като една от най-голените групи съдържа 200 мобилни телефона."

Търгът е насрочен за 10 декември, а изобилието от стоки е голямо.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Също има и текстилни изделия, също дрехи, спално бельо, плат за пердета, а също така и строителни материали."

Очаква се към търга интерес да проявят търговци. Парите от продажбата отиват в държавния бюджет.