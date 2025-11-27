БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:47 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митниците разпродават конфискувана контрабандна стока

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Търгът е насрочен за 10 декември, а изобилието от стоки е голямо

митниците разпродават конфискувана контрабандна стока
Слушай новината

Публичен търг за продажба на конфискувани на "Капитан Андреево" стоки обяви Агенция „Митници”. Много от артикулите са задържани в превозни средства, влизащи у нас от Турция.

Сред стоките за продажба са части за ловна пушка и преса за пълнене на патрони. Те обаче не могат да се купят по отделно.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Желаещите да участват в този търг трябва да имат предвид, че стоките са групирани и не се продават артикули един по един, а в група."

За разлика от ментетата, залавяни на границата, тези стоки не се унищожават.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Тези стоки не са фалшиви, тоест те не носят лога на известни марки, не нарушават права върху интелектуалната собсвеност, затова се отдават на търг, групирани са в 20 групи, като една от най-голените групи съдържа 200 мобилни телефона."

Търгът е насрочен за 10 декември, а изобилието от стоки е голямо.

Диана Маркова, експерт връзки с обществеността в Агенция „Митници”: "Също има и текстилни изделия, също дрехи, спално бельо, плат за пердета, а също така и строителни материали."

Очаква се към търга интерес да проявят търговци. Парите от продажбата отиват в държавния бюджет.

#Агенция "Митници" #конфискувани стоки #търг

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Общество

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Издигат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в столицата Издигат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в столицата
Чете се за: 00:37 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София
Чете се за: 01:32 мин.
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ