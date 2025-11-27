Да върнем лентата назад: 35 години "SOS Детски селища"

35 години отбелязаха от "SOS Детски селища България". Юбилейното събитие се проведе под наслов „Да върнем лентата назад“.

Партньори, приятели и дарители се събраха, за да си припомнят заедно моменти от пътя на организацията. През тези 35 години много деца са открили любов, семейство и сигурност. Днес "SOS Детски селища" продължава мисията си към бъдещето на децата.

Веселин Комитов - председател на УС на "SOS Детски селища": "В днешния ден, когато празнуваме 35 години от създаването на организацията - Сдружение "SOS Детски селища България" много неща се промениха, но едно остана непроменено за всичките тези години. Това остана нашата мисия да отдаваме всички сили, за да можем да осигурим на децата в България дом, пълен с обич, да растат в сигурност и грижа."

Красимир Балъков - футболист и посланик на организацията: "Още 93-та, преди това грандиозно първенство в Съединените американски щати станах посланик на добра воля, с много амбиция, с много желание, с много вяра, че мога да помогна и че ще помагам. И срещите ми с тези деца, с майките тогава, с приемните семейства по-късно, ти дават вяра, сила да продължаваш. Така че с най-голямо удоволствие и с гордост всеки път, когато има юболей, аз присъствам на това събитие и се радвам, когато видя, че тази организация, която е подкрепяна от много дарители, от много приятели и хора, които искат да направят добро, расте."