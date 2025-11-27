Конференция на вътрешните одитори събра български и чуждестранни експерти

Национална конференция на вътрешните одитори в България се провежда днес и утре в София. Темата е "Възможна ли е консолидацията на вътрешния одит в условията на членство на България в еврозоната?"
В конференцията участват български и чуждестранни експерти, които да обменят опит в областта на оценката на риска, информационните технологии и киберсигурността. От Института на вътрешните одитори в България призоваха за законодателни промени за улесняване на работата им.
Цветан Цветков, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България: "Искаме да създадем общ закон за вътрешен одит в България, тъй като в момента вътрешния одит в различните сфери се урежда от различни актове. Така че имаме една фрагментирана правна рамка на вътрешен ред в България. Време е тази рамка да се консолидира и вътрешният одит да се осъществява въз основа на един общ закон, закон, който се основава на глобалните стандарти за вътрешен одит, по които стандарти работят вътрешни одитори във всички страни членки на ЕС".