Конференция на вътрешните одитори събра български и чуждестранни експерти

Национална конференция на вътрешните одитори в България се провежда днес и утре в София. Темата е "Възможна ли е консолидацията на вътрешния одит в условията на членство на България в еврозоната?"

В конференцията участват български и чуждестранни експерти, които да обменят опит в областта на оценката на риска, информационните технологии и киберсигурността. От Института на вътрешните одитори в България призоваха за законодателни промени за улесняване на работата им.