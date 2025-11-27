БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Мотивът за убийството е любовна драма

заради любовна драма жесток побой завърши убийство годишен мъж мадан
Жесток побой завърши с убийството на 23-годишен мъж в Мадан снощи. По случая са задържани осем души, на трима от тях ще бъдат повдигнати обвинения за умишлено убийство.

Сигналът за намерено тяло на млад мъж в реката е подададен на телефон 112 малко след 22.00 часа. Полицията веднага е започнала и издирването на извършителите. Задържали са ги на път за Кърджали.

Ст. комисар Цветан Цанков - директор ОДМВР-Смолян: "Общо осем лица са задържани за срок от 24 часа по образуваното досъдебно производство за престъпление по член 115 от Наказателния кодекс. Извършени са разпити на всички участници в събитията, един от задържаните е дал положителен тест за кокаин."

Разпитите на свидетели и огледите на място продължиха и днес под надзора на Окръжна прокуратура.

Недко Симов - окръжен прокурор на Смолян: "От доказателствата, които са събрани до момента, ни дават основание да приемем, че в престъплението са включени трима участника, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия, като нанесените му травматични увреждания са довели до смъртта му."

По думите на Симов в основата на престъплението е любовна драма, която накарала две групи младежи да си уговорят среща, за да изяснят отношенията си. И двете страни били подготвени за бой, по време на инцидента дори е стреляно с газов пистолет във въздуха.

Недко Симов - окръжен прокурор на Смолян: "Не се касае за поръчково убийство, не се касае за убийство с огнестрелно оръжие. Мотивът за убийството е любовна драма, надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест."

Тримата заподозрени са задържани за 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянна мярка "задържане под стража".

