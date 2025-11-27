БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Изясняват се причините за настъпване на смъртта

Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерено тяло на мъж в коритото на реката в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград.

Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой.

снимки: Величка Петкова, БНТ

Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.

#реката край Мадан #убит мъж

Още от: Криминално

Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота
Чете се за: 01:27 мин.
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ) Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Чете се за: 03:15 мин.
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
7677
Чете се за: 02:40 мин.
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
19423
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили "Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
Чете се за: 02:15 мин.
По света
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание -...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Акула уби жена и рани мъж на австралийски плаж
Чете се за: 02:07 мин.
По света
