Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан

На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерено тяло на мъж в коритото на реката в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград.

Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой.

снимки: Величка Петкова, БНТ

Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.