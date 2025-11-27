След стрелбата във Вашингтон: Затягат антиимиграционните мерки и разполагат допълнителни 500 военни

Затягане на антиимиграционните мерки в Съединените щати и разполагане на допълнителни 500 военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон. Така американските власти реагираха на вчерашната стрелба, при която 29-годишен афганистанец рани двама служители на гвардията. Атаката, която стана само на няколко пресечки от Белия дом, се разглежда като терористично нападение.

Вашингтон, само на няколко пресечки от Белия дом - служители на Националната гвардия са на пост пред станция на метрото. Неочаквано са атакувани от въоръжен с огнестрелно оръжие мъж, който успява да рани критично двама гвардейци - жена на 20 и мъж на 24 години.

Матю Раян, очевидец: "Чухме изстрели и започнахме да бягаме. Малко след това се върнах и видях, че имаше арестуван мъж, на когото крещяха да не мърда и двама служители на Гвардията на земята, на които оказваха първа помощ."

Трети служител на Националната гвардия прострелва нападателя - 29-годишен афганистански гражданин, идентифициран като Рахманула Лаканвал. Пристигнал е в Съединените щати през 2021 година в рамките на програма

та на администрацията на Джо Байдън "Добре дошли съюзници". След изтеглянето на американските сили от Афганистан, над 76 хиляди афганистанци, сътрудничили по време на войната, получават право да дойдат в страната.

Лакандвал е командвал афганистански сили, работили съвместно с американци и британци в Кандахар. От ЦРУ потвърдиха, че е сътрудничил и на тях. Дошъл в Съединените щати заедно с жена си и петте им деца, няма криминално досие.

Доналд Тръмп обвини предходната администрация за нападението - за пропуски при проверките на приетите в Съединените щати чужденци.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е терористично нападение, престъпление срещу целия ни народ. То е в резултат на най-голямата заплаха за националната ни сигурност - предишната администрация позволи на 20 млн. непроверени чужденци да влязат в страната ни. Хора от места, за които дори не искате да чувате."

снимки: БТА

За неопределен период се спира разглеждането на визи на афганистански граждани, ще бъдат проверени и всички влезли в страната през изминалите 4 години. Въпреки критиките на местните власти във Вашингтон, към сега разположените 2000 служители на Националната гвардия, в столицата ще бъдат изпратени още 500.