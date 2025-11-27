Нови снимки на комета, очаквана да мине близо до Земята

НАСА публикува нови изображения на комета, която се очаква да мине близо до Земята. Смята се, че космическото тяло е по-старо от нашата Слънчева система. След откриването ѝ през юли, се появиха спекулации, че е извънземен кораб, но новите снимки разсеяха тези твърдения.

От НАСА съобщиха, че кометата, която беше назована 3I/ATLAS, не представлява опасност за Земята. Необичайната ѝ траектория, наподобяваща кораб, е причинена от изригване на газ и прах от повърхността ѝ.

Обектът е комета, която е дошла извън Слънчевата система, което я прави изключително научно значима. Тя е третият наблюдаван обект, идващ извън Слънчевата система. Възможно е да е на повече от 7 милиарда години, ако произлиза от дебелия звезден диск на Млечния път.