Нови правила за шофьорските книжки в ЕС

Европейският съюз (ЕС) въведе нови правила за шофьорските книжки и пътната безопасност, които държавите трябва да приложат до 2030 г.:

17-годишните вече могат да шофират, но само с придружител.

Първите две години след взимане на книжка ще са тестов период с по-строги глоби и санкции поради високия брой тежки катастрофи с млади шофьори.

Тежките нарушения ще се санкционират навсякъде в ЕС, дори ако са извършени извън страната на водача.

Въвеждат се електронни шофьорски книжки в телефона, валидни в цяла Европа; хартиените остават за пътувания извън зоната.

В курсовете за шофиране ще се изучават новите системи за подпомагане на водача, тъй като новите автомобили разполагат с повече технологии, с които е добре да сме запознати.