Едно от най-големите находища на литий в света беше открито в Германия

Германия потвърди откриването на едно от най-големите находища на литий в света. Става дума за около 43 милиона тона литиев карбонатен еквивалент, открити в бивше газово находище в региона Алтмарк.

Данните бяха представени в края на 2025 г. от енергийната компания Neptune Energy и потвърдени от независими експерти. Ако оценките се запазят, находището може да се нареди сред най-големите литиеви ресурси на едно място в света.

Литият не се добива от мина, а се намира в солени води дълбоко под земята – на повече от 3 километра. Вместо класически добив се използва нова технология, наречена директно извличане на литий, която е по-щадяща за природата. Металът се извлича, а водата се връща обратно под земята.

Вече има успешни тестове, при които е произведен литий с качество, подходящо за батерии на електромобили. Това може да помогне на Европа да развива собствено производство и да стане по-независима.

Откритието идва в много важен момент, тъй като Европа в момента разчита основно на внос на литий от Южна Америка и Китай, а търсенето на батерии расте все повече.