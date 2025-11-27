БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене и стои в дневния ред на НС

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Според него държавната сметка не може да бъде чисто нова

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Спираме да взимаме решения по отношения на бюджета, спираме временно парламентарната процедура. Бюджетът не е оттеглен, той е приет на първо гласуване и стои в дневния ред на Народното събрание. Това коментира в студиото на "Още от деня" бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов.

"Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество", поясни Горанов.

Според него бюджетът не може да бъде чисто нов най-малко по причина на това, че днешната сметка е резултат с натрупване на всичко, което се е случвало в държавата през последните няколко години.

"Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка", уточни той.

Горанов разкритикува и проявите на опозицията в лицето на ПП-ДБ и то няколко седмици преди един от най-успешните интеграционни проекти - влизането в еврозоната, да приключи:

"Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто."

Владислав Горанов коментира и заявката на "БСП - Обединена левица", че може да преосмисли участието си в управлението:

"Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център."

Вижте целия разговор във видеото

