БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението

"В момент, в който страната ни се нуждае от стабилност, предвидимост и защита на хората се стигна до решение, което буди сериозно безпокойство – отлагането на бюджетната процедура за 2026 г. Бюджетът не е изтеглен, процедурата по приемането му беше отложена с решение на Съвета за съвместно управление. Това решение обаче обаче поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета", заяви вицепремиерът и председател на БСП Анатас Зафиров.

Той съобщи, че е проведено съвместно заседание на Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и Коалиционния съвет на БСП.

"Заявяваме следното: пълното оттегляне на бюджета за 2026 година би означавало, че няма да има средства за заплати, майчинство, пенсии, за подпомагане на младите семейства, за финансиране на отделните системи и всички социални политики, които са договорени и заложени в бюджета. Всички те ще бъдат поставени под риск."

Проектобюджет 2026 е най-социалният бюджет, изготвян до момента у нас, подчерта Зафиров. Според думите му план-сметката осигурява реално нарастване на доходите и защита на достойнството на българските граждани и на работещите бедни.

"Този бюджет трябва да бъде своеобразен щит в условията на инфлация, несигурност и най-вече — защита на хората в навечерието на влизането в еврозоната. Поехме конкретни ангажименти към българските граждани. Именно тяхното изпълнение и стабилизирането на държавата бяха причината да участваме в тази формула на управление. Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и достойнството на хората не може да има. Ако нямаме възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим социалните политики БСП - Обединена левица ще преосмисли своето участие в управлението. Съществува реална заплаха България да влезе следващата година в режим на т.нар. „12-и бюджети“ — модел, който наблюдавахме няколко последователни години и заради който стигнахме до положение, в което никой не одобрява бюджетния процес. Смятаме, че това е изключително рисково и не е отговорно спрямо хората и икономиката."

Страната се нуждае от актуален бюджет, който да отчита предстоящите промени, категоричен беше Зафиров.

"Заявяваме, че ще участваме активно в дискусиите в БСП, ще проведем срещи със синдикати и работодатели, когато е необходимо, но категорично ще защитаваме социалните политики, заложени в бюджета. Това е наша червена линия. Призоваваме работодателските организации да застанат на страната на обикновения човек, а не да настояват за замразяване на заплатите. Няма как България да има силна икономика, ако работещите остават бедни. Няма как да има пазар, ако хората не могат да си позволят продуктите, които се предлагат на него".

Според вицепремиера влизането в еврозоната изисква социална защита, а не натиск за замразяване на доходите.