След протеста срещу Бюджет 2026: Блокада, напрежение и ранени (ОБЗОР)

Петима полицаи и трима протестиращи са пострадали при снощните протести, които блокираха сградата на Народното събрание. Италианец и двама българи са арестувани, защото са пробвали да увредят кола на НСО и са се опитали да се саморазправят с лице с имунитет. От СДВР заявиха, че тримата пострадали протестиращи са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители. От полицията започват проверка след скандален клип с плезещ се техен служител, който взриви социалните мрежи. Протестът предизвика и разгорещени политически коментари.

Протестът срещу бюджета за 2026 година събра хиляди снощи в триъгълника на властта.

"Коалиция "Магнитски" имам чувството, че работи по начин, по който да пази себе си." "Затова сме тук, да я променим тази посока. Да сме европейци. Да имаме свобода. Да имаме права. Да сме в демократична държава." "Този цирк го гледаме за пета, шеста, седма година."

На сцена с голям екран се излъчваше и заседанието на бюджетната комисия в парламента, на което мнозинството опита да приеме бюджета за догодина. От трибуната имаше и изказвания на депутати от ПП.

Асен Василев: "Май се организират да извадят смелите хора, които не искат да се срещнат с хората. " Ивайло Мирчев: "Нека се опитаме да обиколим и през "Мария Луиза" и ЦУМ. Нека се срещнем с тези хора и да им кажем какво мислим за техните грабителски схеми, които са планирали."

Стигна се до пълна блокада на входовете и изходите на сградата, за да не може депутатите да напуснат сградата. Беше организирана и импровизирана барикада от контейнери за смет. В пряко предаване от Народното събрание депутати от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" пък показаха опитите си да разговарят с депутати от "ДПС - Ново начало".

По данни на СДВР протестът е ескалирал малко след 19.00 часа.

Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков". Яйца и бутилки полетяха и по депутатски автомобил, който се опита да се изтегли от зоната на парламента. Униформените отвърнаха със спрейове с лютив газ. В социалните мрежи се появи и клип на полицай, който се плези на протестиращите - докато в едната си ръка държи спрей. В полунощ страстите утихнаха и малко след това останалите депутати в сграда бяха изведени под засилена полицейска охрана.

Равносметката след протестната вечер - петима пострадали полицаи, трима задържани и три повредени коли на полицията. На двама от задържаните ще бъде повдигнато обвинение , че са се опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет.

Гл. инспектор Иван Георгиев - началник отдел „Масови мероприятия“ към СДВР: "Агресията беше изключително голяма към колегите и то без никаква причина."

От СДВР заявиха, че започват проверка по казуса с плезещия се полицай и отхвърлиха твърденията, че той е бил служител на "Делта Гард" . Протестът са охранявали само щатни полицейски служители.

Гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: „Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него."

От СДВР обясниха и защо се е стигнало до използване на лютив спрей.

Гл. инспектор Иван Георгиев - началник отдел „Масови мероприятия“ към СДВР: "При оттеглянето на автомобила агресията стана доста по-голяма, от близките заведения почнаха да се хвърлят столове, маси. Автомобилът беше много увреден. Кофи за смет се блъскаха в автомобила. Всичко от кошовете за смет се изхвърляше по автомобилите." "Това е с цел да се избегне физически контакт между протестиращи и полицейски служители и това е изключително щадящ метод, с който полицаите да си свършат работата."

Вчерашният протест предизвика и напрежение в кулоарите на парламента. Поводът - напрегнати сцени, включващи депутати, нещатни сътрудници на ПП и полицаи.

Росен Желязков - министър-председател: "Аз искам специално да благодаря и да поздравя полицията за снощното професионално поведение, което не допусна ескалация на напрежението. Разбира се, в такива многолюдни политически прояви има провокации. Аз вярвам, че полицията със своя професионализъм показва, че прави разлика между социалните политически искания и провокаторите, които винаги намират повод да сеят хаос.“

От ПП - ДБ сигнализираха за нападение над техни нещатни сътрудници в парламента и заявиха, че ще сезират прокуратурата.

Николай Денков, ПП-ДБ: „Наред с емоциите, които имахме около Народното събрание и които дадоха резултат, се оказва, че сме имали не само емоции, а и агресия вътре в коридорите на Народното събрание. Двама от нашите сътрудници, младежи, един от тях е тук. Вчера бил нападнат в коридорите от известен депутат с инициали Х.Х. Има медицинско свидетелство, което показва, че това деяние представлява състав на престъпление от общ характер.“

Денков показа и клип от снощната случка.

Калоян Дървов, нападнатият нещатен сътрудник: "Бяхме в коридорите на Народно събрание след бюджетна комисия и бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви. Бяхме аз и още едно момче, също нещатен сътрудник. Те бяха ядосани вероятно от това, че ги снимам, не знам. След което Хамид Хамид излезе, взе закачалка и започна да души срещу стената на Народно събрание другото момче. След което прояви агресия към мен, както академик Денков ви каза. Извадил съм си медицинско ,удари с юмрук. В лицето, да, могат да се видят някакви белези от агресията. Не, не сме го провокирали по никой. Не сме го провокирали, ето, показвам ви и видео от края на случката." Николай Денков: „Ето ги нашите двама други сътрудници. От сега казвам, ще ги застраховаме. Застраховка живот защото не знаем другият път какво може да им се случи. Това е пълно безобразие. Имат право да снимат. Агресията не идва от нас. Агресията идва от тези, които по абсолютно безобразен начин приемат закони, опитват се да пробутат бюджети в почивки.Това нещо не е приемливо"

В профила си във Фейсбук Слави Трифонов, председател на партия "Има такъв народ", пък съобщи снощи, че служителки на на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия от протестиращи при опит да напуснат сградата, след като вниманието към тях било насочено от депутат от ПП-ДБ Васил Пандов.

Председателят на ДПС Делян Пеевски също коментира действията на опозицията от снощи.

Делян Пеевски, председател на ДПС и на ПГ на "ДПС-Ново начало": "Колеги, първо искам да ви кажа следното нещо. Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи? Да бъдат бити полицаи? Да бъдат бити полицаи? Да бъдат в болници? На предишния протест умря полицаи. Заради глупостите на Пандов и на ПП-ДБ? Това ли е демокрацията? Да се гонят, да се гонят, да се гонят депутати по кабинетите. Да бъдат притеснявани. Да им казват "Слезте долу". Връщаме народния съд ли? Това ли искат? Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? С моите симпатизанти. Аз нямам по-малко симпатизанти. Вижте, нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват - елате долу пред народния съд ли. Няма такъв случай. Друга година е. Има демокрация? Ще има. Никой няма да вземе властта през улицата. А всичко, което е социално, за хората ще бъде защитено. И "ДПС - Ново начало" ще го устои. Ще кажа, че няма да има народен съд."

Малко преди 1.00 през нощта последните депутати, блокирани в парламента, излязоха, съпроводени от полицейски кордон.

По темата работиха: Тихомир Игнатов и Ирина Цонева