БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Никой няма да вземе властта през улицата, заяви той

пеевски искат блокирам парламента всеки ден викам долу
Снимка: БТА
Слушай новината

Никой няма да вземе властта през улицата, каза лидерът на „ДПС – Ново Начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Няма да има Народен съд, заяви още Пеевски.

Депутатът обясни, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои.

Това, което се случи вчера, нормално ли е, пита Пеевски по отношение на протестите против бюджета за 2026 г.

"Да бъдат бити полицаи, да влизат в болници – това ли е демокрацията", добави той.

Той определи като ненормално също това депутати „да се гонят по кабинетите и да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“.

„Връщаме народния съд ли, това ли искат“, попита Делян Пеевски.

„Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу“, попита още лидерът на „ДПС – Ново начало“, като се закани, че има не по-малко симпатизанти.

„Няма такъв съд. Друга година е – няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Има демокрация – ще има“, каза още Пеевски.

#делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
6
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Политика

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството Борислав Гуцанов: Не очаквам съпротива срещу осъвременяването на пенсиите и увеличението на майчинството
Чете се за: 01:05 мин.
Правителството оттегля проектобюджета Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.
Атанас Атанасов: Премиерът и финансовият министър да оттеглят бюджета Атанас Атанасов: Премиерът и финансовият министър да оттеглят бюджета
Чете се за: 01:15 мин.
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ