Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Никой няма да вземе властта през улицата, каза лидерът на „ДПС – Ново Начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Няма да има Народен съд, заяви още Пеевски.

Депутатът обясни, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои.

Това, което се случи вчера, нормално ли е, пита Пеевски по отношение на протестите против бюджета за 2026 г.

"Да бъдат бити полицаи, да влизат в болници – това ли е демокрацията", добави той.

Той определи като ненормално също това депутати „да се гонят по кабинетите и да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“.