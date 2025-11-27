Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд

съдът спря поскъпването синя зелена зона софия
Слушай новината

Административният съд в София спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Съдът определи като нищожно решението на Столичния общински съвет.

Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд.

Според съда, ако промените се приемат преди разглеждане на законосъобразността на акта по същество, широк кръг лица, включващ всички жители на столицата и гостите ѝ, биха били ощететени, както и би предпоставило към бъдещи искове срещу Общината.

На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Промените предвиждаха работното време на синята зона да бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона да бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона да струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.



