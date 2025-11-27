БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доживотни присъди получиха осем души за взривяването на Кримския мост

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Отговорност за нападението, при което загинаха пет души, пое украинското разузнаване

доживотни присъди получиха осем души взривяването кримския мост
Осем души получиха доживотни присъди за взривяването с камион-бомба на Кримския мост през октомври 2022 година. Отговорност за нападението, при което загинаха пет души, пое украинското разузнаване. Според Киев мостът е част от снабдителните линии на руските части в Украйна. Според руското обвинение експлозивите са били пренесени в Русия с автомобил през България, Армения и Грузия.

Осемте подсъдими отговаряха пред военен трибунал при закрити врата по обвинения в тероризъм. Според прокуратурата те са били част от организирана престъпна група, която е помогнала на Украйна в осъществяването на удара на Кримския мост. Всички пледираха "невинен" и твърдяха, че не са знаели за украинския заговор. Транспортиралите експлозивите заявиха, че не са знаели какво пренасят. Обвинението отрече тази теза. Сред осъдените е и шефът на логистичната компания, поела поръчката за превоз на товара от Южна Русия за Крим.

Олег Антипов - подсъдим: "Всички ние, и осемте, преминахме през детектор на лъжата. Доказахме нашата невинност. Сътрудничихме напълно на разследването. Сами отидохме в полицията. Никой не свидетелства срещу нас, всички свидетели казаха, че сме невинни. Всички доказателства сочат, че сме невинни."

През 2023 г. шефът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк обяви, че взривните вещества са били скрити в метални цилиндри, поставени във вътрешноттта на големи рула пластмасово фолио. Според него част от замесените не са били наясно какво се случва.

Снимки: АП/БТА

Адвокатът на един от подсъдимите обяви, че ще обжалва присъдата и се оплака, че не е получил възможност да докаже невинността на клиента си.

Алексей Дубровин - адвокат: "Клиентът ми е обвинен в осигуряване на конспиративна връзка чрез наемане на СИМ карта чрез услугата "Онлайн Сим". Предварителното следствие обаче отказа шест пъти да извърши допълнителна компютърна експертиза. Съдът отказа два пъти. Три пъти ни беше отказано призоваване на експерт за разпит. Не ни беше даден шанс да докажем невинност."

При взрива загинаха шофьорът на камиона-бомба и още четири души в автомобил наблизо. Рухна част от съоръжението с дължина 19 километра, открито за автомобилен трафик лично от президента Путин през 2018 година.

