БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 27.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

Остава малко повече от месец до въвеждането на еврото

Малко повече от месец остава до официалното въвеждане на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 г. Важно е да се знае, че в новогодишната нощ за няколко часа няма да работят POS терминалите и банкоматите поради настройване на банковите системи.

Нови правила за шофьорските книжки в ЕС

Европейският съюз (ЕС) въведе нови правила за шофьорските книжки и пътната безопасност, които държавите трябва да приложат до 2030 г.

Микрочип в ретината помага на слепи хора да прогледнат

Френски импланти в ретината помагат на слепи хора отново да прогледнат. Пациенти в Лион са започнали да четат след десетилетия на слепота. Микрочип в ретината лекува заболяване, което причинява черни петна.

Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване?

„Черен петък“ е денят на големите търговски намаления, обикновено последният петък на ноември. Терминът е въведен през 1950 г. от полицията във Филаделфия, САЩ, за да опише хаоса след Деня на благодарността. През 60-те години търговците обръщат негативния смисъл в своя полза, използвайки го за големи разпродажби.

Търг на легендарни холивудски реквизити в Лондон

През декември в Лондон ще се проведе търг на легендарни филмови реквизити от над 300 холивудски продукции. Предлагат се над 1300 предмета на обща стойност около 8 милиона паунда.

Нови снимки на комета, очаквана да мине близо до Земята

НАСА публикува нови изображения на комета, която се очаква да мине близо до Земята. Смята се, че космическото тяло е по-старо от нашата Слънчева система. След откриването ѝ през юли, се появиха спекулации, че е извънземен кораб, но новите снимки разсеяха тези твърдения.

Тества се начин за възстановяване на Големия бариерен риф с изкуствен интелект

Учени в Австралия търсят нов начин за възстановяване на Големия бариерен риф след масовото избелване на коралите. Тества се AI-система, която помага на лодки да засаждат малки корали на точното място.

Лудогорец посреща Селта в Лига Европа

Лудогорец се готви за важен мач в Лига Европа, след като преди дни постигна победа в Първа лига. Действащите шампиони на България посрещат Селта (Испания) тази вечер от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“.

Шампионска лига: Арсенал е на върха в класирането, ПСЖ и Реал спечелиха срещу Тотнъм и Олимпиакос

Арсенал оглави еднолично класирането след победа с 3:1 над Байерн Мюнхен в дербито от петия кръг. Байерн Мюнхен записа първа загуба за сезона, оставайки с 12 точки и заемайки трето място. Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също спечелиха своите срещи, съответно срещу Тотнъм и Олимпиакос, като звезди на вечерта бяха Витиня и Килиан Мбапе.

Последвайте ни

ТОП 24

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
1
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
2
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
3
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: По света

Тества се начин за възстановяване на Големия бариерен риф с изкуствен интелект
Тества се начин за възстановяване на Големия бариерен риф с изкуствен интелект
Нови снимки на комета, очаквана да мине близо до Земята Нови снимки на комета, очаквана да мине близо до Земята
Чете се за: 00:57 мин.
Търг на легендарни холивудски реквизити в Лондон Търг на легендарни холивудски реквизити в Лондон
Чете се за: 00:52 мин.
Микрочип в ретината помага на слепи хора да прогледнат Микрочип в ретината помага на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:35 мин.
Нови правила за шофьорските книжки в ЕС Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
Чете се за: 00:57 мин.
Стотици мариачи отбелязаха празника на своята поктовителка в Мексико Сити Стотици мариачи отбелязаха празника на своята поктовителка в Мексико Сити
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ