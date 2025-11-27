Новините 27.11.2025 г.

Акценти за деня:

Остава малко повече от месец до въвеждането на еврото

Малко повече от месец остава до официалното въвеждане на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 г. Важно е да се знае, че в новогодишната нощ за няколко часа няма да работят POS терминалите и банкоматите поради настройване на банковите системи.

Нови правила за шофьорските книжки в ЕС

Европейският съюз (ЕС) въведе нови правила за шофьорските книжки и пътната безопасност, които държавите трябва да приложат до 2030 г.

Микрочип в ретината помага на слепи хора да прогледнат

Френски импланти в ретината помагат на слепи хора отново да прогледнат. Пациенти в Лион са започнали да четат след десетилетия на слепота. Микрочип в ретината лекува заболяване, което причинява черни петна.

Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване?

„Черен петък“ е денят на големите търговски намаления, обикновено последният петък на ноември. Терминът е въведен през 1950 г. от полицията във Филаделфия, САЩ, за да опише хаоса след Деня на благодарността. През 60-те години търговците обръщат негативния смисъл в своя полза, използвайки го за големи разпродажби.

Търг на легендарни холивудски реквизити в Лондон

През декември в Лондон ще се проведе търг на легендарни филмови реквизити от над 300 холивудски продукции. Предлагат се над 1300 предмета на обща стойност около 8 милиона паунда.

Нови снимки на комета, очаквана да мине близо до Земята

НАСА публикува нови изображения на комета, която се очаква да мине близо до Земята. Смята се, че космическото тяло е по-старо от нашата Слънчева система. След откриването ѝ през юли, се появиха спекулации, че е извънземен кораб, но новите снимки разсеяха тези твърдения.

Тества се начин за възстановяване на Големия бариерен риф с изкуствен интелект

Учени в Австралия търсят нов начин за възстановяване на Големия бариерен риф след масовото избелване на коралите. Тества се AI-система, която помага на лодки да засаждат малки корали на точното място.

Лудогорец посреща Селта в Лига Европа

Лудогорец се готви за важен мач в Лига Европа, след като преди дни постигна победа в Първа лига. Действащите шампиони на България посрещат Селта (Испания) тази вечер от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“.

Шампионска лига: Арсенал е на върха в класирането, ПСЖ и Реал спечелиха срещу Тотнъм и Олимпиакос

Арсенал оглави еднолично класирането след победа с 3:1 над Байерн Мюнхен в дербито от петия кръг. Байерн Мюнхен записа първа загуба за сезона, оставайки с 12 точки и заемайки трето място. Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също спечелиха своите срещи, съответно срещу Тотнъм и Олимпиакос, като звезди на вечерта бяха Витиня и Килиан Мбапе.