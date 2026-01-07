БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новините 07.01.2026 г.

Чете се за: 04:55 мин.
Акценти за деня:

У НАС

Отбелязваме един от най-обичаните зимни празници – Ивановден

На 7 януари отбелязваме Ивановден, един от най-обичаните зимни празници. Църквата почита Свети Йоан Кръстител, който е кръстил Исус Христос в река Йордан. Над 300 000 българи имат имен ден на тази дата.

МОН публикува учебния календар за 2026 г.

Министерството на образованието и науката публикува официалния учебен календар за 2026 г. Той включва всички училищни ваканции, началото и края на втория срок, както и датите за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити.

Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление

Тази вечер небето предлага рядко астрономическо подреждане. Планетите Меркурий, Венера и Марс се подреждат в една и съща линия със Слънцето. Подобно явление не е наблюдавано от близо 6 години, а следващата възможност ще бъде чак през 2038 г.

Български късометражен филм спечели награди на фестивал в Холивуд

Късометражният филм „Реставразов“ на българския режисьор Адриан ал Жазар бе отличен на международния IndieX Film Festival в Холивуд. Лентата получи първа награда за „Най-добър актьорски състав“ и трета награда за „Най-добър комедиен филм“.

Американска норка намери нов дом в Софийския зоопарк

Американска норка, избягала от ферма за кожи, вече има нов дом в Софийския зоопарк. Любопитното животинче е било спасено и сега за него се грижат специалистите в зоопарка. Там норката е на сигурно място и получава храна и грижи всеки ден.

Марко Хиетала от Nightwish се завръща в България

Финландската метъл легенда Марко Хиетала – вокалист, басист и поетичен разказвач, познат от Nightwish и Tarot, се завръща в България за две летни дати в София и Варна. Той ще представи новия си албум “Roses from the Deep”.

СВЯТ

Поетесата и активистка Аманда Горман стана посланик на УНИЦЕФ

Младата поетеса Аманда Горман, която стана известна с вдъхновяващите си стихове за надежда и равенство, вече ще помага на УНИЦЕФ в грижата за децата по света. Като посланик Аманда ще говори за правото на всяко дете да има образование, здраве и безопасен дом.

НАСА подготвя нов полет с хора около Луната

НАСА подготвя нов полет с хора около Луната след повече от 50 години пауза. През 2026 г. четирима астронавти ще полетят към Луната в мисията „Артемида II“. Това ще бъде първото такова пътуване от 1972 г. насам.

Годишно преброяване в Лондонския зоопарк

В Лондонския зоопарк се проведе годишното преброяване на животните, при което гледачите установиха над 8000 обитатели. Работата е започнала рано сутрин и продължила с часове. Някои животни се бродят лесно, като двете капибари, а други по-трудно, например 75-те пингвина.

Фестивал, посветен на Елвис Пресли в Австралия

В Австралия почитатели на Елвис Пресли започнаха своето ежегодно пътуване към голям фестивал, посветен на легендарния певец. Те се събраха на централната гара, облечени в костюми като Елвис и се качиха на специален влак.

СПОРТ

ЦСКА привлече Исак Соле

ЦСКА официално обяви привличането на национала на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години, съобщиха от клуба.

Младежките олимпийски игри ще се проведат за пръв път в Африка

Младежките олимпийски игри ще се проведат за първи път в Африка през 2026 г., като домакин ще бъде град Дакар в Сенегал. В игрите ще участват млади спортисти от десетки държави, които ще се състезават в различни спортове.

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
