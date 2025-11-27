Откъде идва „Черен петък“ и за какво да внимаваме при пазаруване?

„Черен петък“ е денят на големите търговски намаления, обикновено последният петък на ноември. Терминът е въведен през 1950 г. от полицията във Филаделфия, САЩ, за да опише хаоса след Деня на благодарността.

През 60-те години търговците обръщат негативния смисъл в своя полза, използвайки го за големи разпродажби – денят, в който оборотите им излизат „на черно“ (на печалба). Сега „Черен петък“ е началото на намаленията, които продължават до Коледа и са периодът на най-големите харчове в развитите икономики.

Съвети за пазаруване по време на „Черен петък“: