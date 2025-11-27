ИСТИНА И МИТОВЕ



В началото на юни 2025 г. в социалките започват да се въртят постове, че градските топлинни острови уж надували температурните данни и така „преувеличавали“ глобалното затопляне. Някои дори се позовават на „научно“ проучване.

Проблемът? Това е фейк.

Ефектът на градския топлинен остров е добре известен и метеоролозите винаги го изключват от официалните температурни записи. Германската метеорологична служба например коригира данните си точно заради това.



Как работи псевдонауката (фалшивата наука)?

Трикът е стар: взимаш нещо, което звучи научно, и го използваш, за да хвърлиш съмнение върху реалните научни доказателства.

Изследователи обясняват, че псевдонауката се възползва от доверието към истинските учени и се опитва да изглежда „легит“. Понякога дори правителства разпространяват подобни материали, за да подкрепят собствените си политически тези.



Как да различим истинска наука от фалшива?

Ето 4 супер лесни правила:

Провери кой стои зад информацията

Кой финансира изследването? Кой има интерес?

Пример: докладът за „липса на глобално затопляне“ от 2025 г. е написан от хора, свързани с организации, които от години работят срещу климатичните науки.

Експерт ли е човекът?

Ако квантов физик говори за климат, това е интересно… но не и експертно.

Истинските специалисти имат много публикации в реномирани научни списания.

Минала ли е статията през peer review?

Това е научна проверка от други специалисти.

Има „фалшиви списания“, които публикуват всичко срещу заплащане. Трябва да се внимава.

Звучи прекалено сензационно?

Тогава вероятно не е вярно.

В науката рядко едно изследване „обръща всичко“. Това е мозайка – ако една част е грешна, се маха, но общата картина остава.



Извод:

Псевдонауката често е организирана и целенасочена. Тя изглежда научна, но е направена да заблуждава.

Затова винаги питай:

Кой го казва?

Експерт ли е?

Публикувано къде?

Звучи ли твърде „уау“, за да е истина?