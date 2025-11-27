БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:47 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИСТИНА И МИТОВЕ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Деца
Запази

Фалшиви постове в X и Telegram: „Топлинните острови фалшифицират глобалното затопляне“?

повече въглероден диоксид атмосферата доклад службата климатичните промени
Слушай новината


В началото на юни 2025 г. в социалките започват да се въртят постове, че градските топлинни острови уж надували температурните данни и така „преувеличавали“ глобалното затопляне. Някои дори се позовават на „научно“ проучване.

Проблемът? Това е фейк.
Ефектът на градския топлинен остров е добре известен и метеоролозите винаги го изключват от официалните температурни записи. Германската метеорологична служба например коригира данните си точно заради това.


Как работи псевдонауката (фалшивата наука)?
Трикът е стар: взимаш нещо, което звучи научно, и го използваш, за да хвърлиш съмнение върху реалните научни доказателства.

Изследователи обясняват, че псевдонауката се възползва от доверието към истинските учени и се опитва да изглежда „легит“. Понякога дори правителства разпространяват подобни материали, за да подкрепят собствените си политически тези.


Как да различим истинска наука от фалшива?
Ето 4 супер лесни правила:

Провери кой стои зад информацията
Кой финансира изследването? Кой има интерес?
Пример: докладът за „липса на глобално затопляне“ от 2025 г. е написан от хора, свързани с организации, които от години работят срещу климатичните науки.

Експерт ли е човекът?
Ако квантов физик говори за климат, това е интересно… но не и експертно.
Истинските специалисти имат много публикации в реномирани научни списания.

Минала ли е статията през peer review?
Това е научна проверка от други специалисти.
Има „фалшиви списания“, които публикуват всичко срещу заплащане. Трябва да се внимава.

Звучи прекалено сензационно?
Тогава вероятно не е вярно.
В науката рядко едно изследване „обръща всичко“. Това е мозайка – ако една част е грешна, се маха, но общата картина остава.


Извод:
Псевдонауката често е организирана и целенасочена. Тя изглежда научна, но е направена да заблуждава.
Затова винаги питай:
Кой го казва?
Експерт ли е?

Публикувано къде?
Звучи ли твърде „уау“, за да е истина?

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
6
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Знаете ли че?

ИСТИНА И МИТОВЕ
ИСТИНА И МИТОВЕ
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 03:10 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 02:37 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 03:20 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:55 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ