ИСТИНА И МИТОВЕ

В TikTok често се появяват клипове, които обещават „тайни трикове“, например, че ако включиш самолетен режим, ще видиш кой е гледал профила ти или сторитата ти. Някои дори показват демонстрации: натискат определени бутони, включват и изключват режима, и твърдят, че така се разкриват скритите посетители.

Проверка:

Самолетният режим изключва напълно достъпа до интернет, Wi-Fi и мобилна мрежа. Без връзка към интернет приложението не може да обновява информация, да показва нотификации или да извлича данни за профила. Това означава, че TikTok не може да ти показва никакви нови данни, включително кой е гледал профила ти.

Освен това TikTok няма функция, която показва пълен списък с хората, посетили профила ти. Приложението позволява да включиш опцията „Profile view history“ (История на прегледите на профила), но тя:

-работи само ако и ти, и другият човек сте я активирали;

-показва ограничен списък от потребители за последните 30 дни;

-няма нищо общо със самолетен режим или „скрити менюта“.

Клиповете, които твърдят обратното, обикновено са направени, за да събират гледания и харесвания. Те създават илюзия, че притежават „хак“, но всъщност подвеждат зрителите.

Извод:

Самолетният режим не отключва тайни функции в TikTok и не може да покаже кой е гледал профила ти. Това е фалшив трик, разпространен в мрежата.