МИТОВЕ И ИСТИНА

Чете се за: 03:10 мин.
Дава ли ЕС законно право на разработчиците на изкуствен интелект да обработват чувствителни лични данни без съгласие

Публикации твърдят, че Европейският съюз подготвя промени в регламента GDPR, които ще позволят на разработчиците на изкуствен интелект да обработват специални категории лични данни без изрично съгласие, ако това е необходимо за обучението на системите с изкуствен интелект. Посочва се, че проектът ще бъде публикуван на 19 ноември и че някои държави вече са се обявили против.

Какво е потвърдено?
Съществуват изтекли работни варианти на законодателен пакет, наричан „Digital Omnibus“, който засяга възможни промени в GDPR, ePrivacy и други свързани регулации. В тези варианти се обсъждат идеи за по-гъвкави основания за обработка на лични данни с цел обучение на изкуствен интелект и за прецизиране на понятието „чувствителни данни“. Това обаче са чернови документи и не представляват официално предложение.

Има и съдебна практика на Съда на Европейския съюз, според която данни, които не позволяват идентифициране на конкретно лице от обработващия ги субект, може да не се считат за лични. Това не дава право на неограничена обработка, а изисква индивидуална оценка според контекста.

Обсъждат се и промени, свързани с банерите за съгласие при „бисквитките“, но те са част от отделна инициатива за опростяване на дигиталното съгласие и не засягат основните принципи на защита на личните данни.

Какво не е потвърдено?
Няма официално публикуван законопроект, внесен за обсъждане или гласуване, който да дава общо право на обработка на чувствителни данни за изкуствен интелект без съгласие. Предстоящото представяне на проект на 19 ноември не е потвърдено от институциите на ЕС. Няма и гласуване или официални позиции на държавите членки, които да потвърждават тяхната подкрепа или противопоставяне.

Контекст:
Дебатът в ЕС е свързан с адаптиране на законодателството за защита на личните данни към епохата на изкуствения интелект. Основният въпрос е как да се създадат условия за развитие на технологиите, без да се подкопават правата на гражданите. Част от изтеклите предложения се тълкуват като опит за улесняване на индустрията, но срещат критики от организации за защита на личната неприкосновеност.

Извод:
Твърдението, че Европейският съюз вече дава законно право на разработчиците на изкуствен интелект да обработват чувствителни лични данни без съгласие, е подвеждащо. Обсъждат се възможни промени и са изготвени неофициални проекти, но няма приети или официално внесени правила, които да позволяват такава обработка. Процесът е в ранна фаза и всяка промяна ще изисква одобрение от държавите членки и Европейския парламент.

Оценка: частично невярно

