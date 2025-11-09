МИТОВЕ И ИСТИНА

Твърдение:

В нашата Слънчева система може да се крият извънземни сонди, изпратени от напреднали цивилизации, които наблюдават човечеството или събират данни за Земята. Такова твърдение се среща в редица популярни публикации.



Какво стои зад твърдението?

Идеята се опира на проучване на проф. Алекс Елер от Карлтънския университет. Той разглежда хипотетични самовъзпроизвеждащи се „сонди на фон Нойман“: машини, които добиват ресурси от Луната и астероиди, копират се чрез 3D печат и роботика и оставят възможни технологични „следи“ (technosignatures). Елер предлага SETI да търси не само радиосигнали, а и такива следи в нашата Слънчева система. Той не твърди, че сонди вече са открити.



Какво казва науката?

Към момента няма потвърдени наблюдения на изкуствени обекти с извънземен произход в Слънчевата система.

Моделът е теоретичен и цели да насочи бъдещи търсения към близки обекти (Луната, астероидния пояс, поясът на Кайпер).

Ако подобни сонди съществуват, те биха могли да са много малки, неактивни или добре укрити, което затруднява откриването им.



Какво липсва?

Няма засечени технологични сигнатури (изотопни аномалии, изкуствени структури, необясними енергийни източници), които да подкрепят присъствие на сонди.

Нито NASA, нито други агенции са докладвали достоверни доказателства за извънземна технология.



Какво показва проверката ни?

Твърдението, че „се крият извънземни сонди“, е неподкрепено с доказателства. Публикациите, които го представят като факт, преувеличават. Проучването на Елер предлага възможен сценарий и изследователска стратегия, но не предоставя емпирични данни за реално присъствие на сонди в Слънчевата система.

Заключение:

Тезата за „скрити извънземни сонди“ е хипотеза, не установен факт. Смисълът на изследването е да разшири посоките на търсене на SETI към близки обекти и потенциални техносигнатури, а не да твърди, че вече има открития.

Оценка:

Недоказано твърдение, основано на теоретичен модел; към момента липсват наблюдателни данни, които да го потвърдят.