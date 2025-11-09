БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Деца
Запази

Извънземни сонди, изпратени от напреднали цивилизации, наблюдават човечеството?

мечтаят бъдещето строят райчо райчев мечтата наречена космос
Слушай новината

Твърдение:
В нашата Слънчева система може да се крият извънземни сонди, изпратени от напреднали цивилизации, които наблюдават човечеството или събират данни за Земята. Такова твърдение се среща в редица популярни публикации.


Какво стои зад твърдението?
Идеята се опира на проучване на проф. Алекс Елер от Карлтънския университет. Той разглежда хипотетични самовъзпроизвеждащи се „сонди на фон Нойман“: машини, които добиват ресурси от Луната и астероиди, копират се чрез 3D печат и роботика и оставят възможни технологични „следи“ (technosignatures). Елер предлага SETI да търси не само радиосигнали, а и такива следи в нашата Слънчева система. Той не твърди, че сонди вече са открити.


Какво казва науката?
Към момента няма потвърдени наблюдения на изкуствени обекти с извънземен произход в Слънчевата система.
Моделът е теоретичен и цели да насочи бъдещи търсения към близки обекти (Луната, астероидния пояс, поясът на Кайпер).
Ако подобни сонди съществуват, те биха могли да са много малки, неактивни или добре укрити, което затруднява откриването им.

Какво липсва?
Няма засечени технологични сигнатури (изотопни аномалии, изкуствени структури, необясними енергийни източници), които да подкрепят присъствие на сонди.
Нито NASA, нито други агенции са докладвали достоверни доказателства за извънземна технология.

Какво показва проверката ни?
Твърдението, че „се крият извънземни сонди“, е неподкрепено с доказателства. Публикациите, които го представят като факт, преувеличават. Проучването на Елер предлага възможен сценарий и изследователска стратегия, но не предоставя емпирични данни за реално присъствие на сонди в Слънчевата система.

Заключение:
Тезата за „скрити извънземни сонди“ е хипотеза, не установен факт. Смисълът на изследването е да разшири посоките на търсене на SETI към близки обекти и потенциални техносигнатури, а не да твърди, че вече има открития.

Оценка:
Недоказано твърдение, основано на теоретичен модел; към момента липсват наблюдателни данни, които да го потвърдят.

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
3
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
6
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
4
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:55 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:42 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:12 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:02 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Николай Денков: В бюджета има нагли искания Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лавров готов на среща с рубио Лавров готов на среща с рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ