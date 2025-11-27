БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова криза с боклука: От понеделник "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" остават без сметопочистване

Карина Караньотова
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Столичният общински съвет прие 5-годишна програма за изграждане на паркинги

нова криза боклука понеделник слатина изгрев подуяне остават без сметопочистване
Снимка: БГНЕС/Архив
Столичният общински съвет прие петгодишна програма за изграждане на паркинги. Предложението е на общинските съветници от "Спаси София" и е за 13 000 нови паркоместа на стойност 280 милиона лева. Задава се и нова серия с кризата с боклука в София. От понеделник три столични района остават без договор за почистване. В "Слатина" вече започнаха да раздават чували на гражданите.

"Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" са трите района, които ще посрещнат декември без договор за сметопочистване. Причината е проваленият конкурс за нова поръчка. Спечелилата фирма не отвори офертата си, а една от загубилите обжалва. В "Слатина" се притеснени, но подготвени. Вече 100 човека са си взели чували от общината.

Георги Илиев, кмет на район "Слатина": "Молбата ми е независимо в тези чували или торби да бъдат добре завързани и когато ги слагат в контейнерите или до тях и ние ще мине с нашите камиончета да съберем."

Повече разделно събиране и без едрогабаритни отпадъци, апелират още от район "Слатина". Гражданите обаче са скептични.

- Как да не се притеснявам, то сега са купища, пък като спрат съвсем ще стане, с тия чували какво ще направим - нищо.

- Ами ако има боклуци, ние сме тука от БАН и ще си ги чистим сами, няма да се оставим заринати в боклук.

Според кмета на "Люлин" ситуацията в квартала за момент се е подобрила, но в последните две седмици отново има големи проблеми и много сигнали.

Георги Тодоров, кмет на район "Люлин": "Кризата не е свършила, тя се завръща с пълна сила, защото от следващата седмица още 3 района остават без сметоизвозване."

Васил Терзиев, кмет на София: "Следващите седмици ще си проличи има ли план, няма ли план, г-н Тодоров от ден 1 освен да чертае апокалиптични сценарии не прави нещо друго."

Общинският съвет в София одобри програмата за нови паркинги на "Спаси София". Финансирането се предвижда да се осигури именно чрез приходи от реформата на зоните за платено паркиране.

След като стана ясно, че от 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски", общината трябва да реши дали мястото да остане изцяло за пешеходци или тук да се обособи малък платен паркинг.

Кметът Терзиев каза, че в момента проверяват всички договори между общината и институциите, за да се премахнат още подобни зони за сигурност и служебни абонаменти.

#нови паркинги #сметоизвозване #криза с боклука #сметопочистване

