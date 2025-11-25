БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
20 000 ролки с чували за смет раздават в район „Слатина“, подготвят се за криза с боклука

от БНТ
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
20 000 ролки с чували за смет раздават в район „Слатина“, подготвят се за криза с боклука
20 000 ролки с чували за смет ще раздаде район „Слатина“ на жителите в петте си квартала като част от плана за сметосъбиране и снегопочистване след 1 декември 2025 г. Районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ попадат в Зона 3 в конкурса на Столична община за нова почистваща фирма. Единствената останала в конкурса компания е отказала да отвори ценовата си оферта и конкурсът е прекратен. Договорът с почистващата в момента районите фирма изтича на 30 ноември 2025 г.

Предвид наближаващия край на действащото в момента споразумение, район „Слатина“ в тясна координация със Столична община и Столичното предприятие за третиране на отпадъците са създали план за организация на сметосъбиране и сметоизвозване от 1 декември 2025 г.

Ръководството на районната администрация е осигурило за жителите на кварталите „Гео Милев“, „Яворов“, „Редута“, „Христо Смирненски“ и „Христо Ботев“ 20 000 бр. ролки с чували. Гражданите могат да получат безплатно ролка с по 10 чувала от днес всеки делничен ден от 6.00 до 21.00 ч. от сградата на СО-район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ №67.

"Призоваваме жителите на Слатина да завързват добре найлоновите торби със смет преди да ги оставят в контейнерите. Това ще улесни екипите ни да работят бързо и ефективно", обясниха от район "Слатина".

Гражданите се призовават още да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци от 1 до 15 декември около контейнерите.

"Създали сме реална организация. И затова се обръщаме и към гражданите - моля ви, сметосъбирайте и разделяйте, и поставяйте в контейнерите. Ще раздадем на гражданите черни чували, безплатно. Всеки може да дойде и да вземе, така че да събира битовия си отпадък в тях, за да могат да бъдат поставени, ако не дай си Боже, са препълнени кофите. Работим и с опозлотворяващата организация да ни дадат и прозрачни чували, в които ако е препълнен контейнерът за разделни отпадъци, гражданите да могат да изхвърлят разделно отпадъци в чували. Правим всяка една стъпка, за да бъдем предварително подготвени за това, което ни очаква", каза в сутрешния блок на БНТ кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Той призова гражданите в следващите две седмици да изхвърлят стари дивани, маси, столове само в краен случай.

„Ще ви помоля, въздържайте се, поне в началото, защото това претоварва системата. Но ако много ви се налага, напишете ми по Вайбър. Аз ще изпратя специално нашия екип, който да го вдигне, така че да можем да подсигурим свободно пространство за екипите, които сметопочистват кварталите ни“, каза още Илиев.

От 1 декември екипите на район „Слатина“ ще разширят дейността си и ще събират боклука около 83-те спирки на градския транспорт в петте квартала.

Предстои да се закупят и поставят по улиците с градски транспорт и контейнери със солни смески предвид и предстоящото снегопочистване.

#чували #Слатина #боклук

