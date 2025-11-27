БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна служба?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна воeнна служба от следващото лято.
Тя ще е с продължителност 10 месеца. Французите между 18 и 25 години ще служат на територията на страната и ще получават 800 евро месечно. Целта е да бъдат постепенно набрани три хиляди доброволци, а броят им да се увеличи до 10 и 50 хиляди, съответно до 2030 и 2035 г.

Макрон заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани в Украйна.

Франция се опитва да подсили въоръжените си сили на фона на нарастващата заплаха към европейските държави от Русия, заяви френският президент.

Засега не се обмисля задължителна военна повинност, която Франция отмени през 1996 г.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Тази служба ще има три конкретни цели - подсилване на връзката между нацията и армията, увеличаване на националната устойчивост и подобряване на обучението на нашите млади хора."

Заради нарастващата заплаха от Русия и рисковете от войната в Украйна много държави в Европа отново насочиха вниманието си към военната служба.

В 8 държави имаше военна служба и преди. В Дания тя беше увеличена от 4 на 11 месеца и е задължителна и за жените.

Във Финландия военното обучение е от 9 до 12 месеца, за жените е доброволно.

В Норвегия всички служат по 1 година, а в Естония младите минават през армията за период от 8 до 11 месеца, за жените е доброволно.

В Гърция и в Кипър обучението е съответно до 12 месеца и до 14, като и в двете страни е доброволно за нежния пол.

В Австрия и Швейцария, които са неутрални държави, службата е задължителна за мъжете и е съответно 6 и 9 месеца.

Литва беше първата държава, която върна задължителната казарма за мъже през 2015 година. Наборът е с лотария, а за жените е доброволен.

Швеция също върна службата през 2017 г. след 7-годишно прекъсване. Задължителна е за всички от 9 до 15 месеца.

Преди 2 години и Латвия въведе отново задължително военно обучение за мъже за 11 месеца и доброволно за жени.

Хърватия въвежда задължителна служба от следващата година, след като я прекрати през 2008 година.

Подобно на Франция, България върна доброволната служба още през 2020 година, но с продължителност за 6 месеца.

Нидерландия предлага същата възможност с продължителност 1 година. Догодина доброволно военно обучение за 12 месеца ще има и в Белгия за мъже и жени, същото важи и за Румъния с продължителност 4 месеца.

#военна служба #казарма #Европа #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
1
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
2
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
3
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Балкани

Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан
Първа визита в чужбина: Папа Лъв XIV в Турция и Ливан
Папа Лъв XIV в Турция: Първо задгранично посещение Папа Лъв XIV в Турция: Първо задгранично посещение
Чете се за: 00:45 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня
Чете се за: 00:27 мин.
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
Костадин Филипов, журналист: Обществото в РСМ е токсично на тема България Костадин Филипов, журналист: Обществото в РСМ е токсично на тема България
Чете се за: 03:02 мин.
Засякоха дронове над Румъния Засякоха дронове над Румъния
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански 35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Великобритания издаде временен лиценз за сделки с австрийското...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ