След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна служба?

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна воeнна служба от следващото лято.

Тя ще е с продължителност 10 месеца. Французите между 18 и 25 години ще служат на територията на страната и ще получават 800 евро месечно. Целта е да бъдат постепенно набрани три хиляди доброволци, а броят им да се увеличи до 10 и 50 хиляди, съответно до 2030 и 2035 г.

Макрон заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани в Украйна.

Франция се опитва да подсили въоръжените си сили на фона на нарастващата заплаха към европейските държави от Русия, заяви френският президент.

Засега не се обмисля задължителна военна повинност, която Франция отмени през 1996 г.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Тази служба ще има три конкретни цели - подсилване на връзката между нацията и армията, увеличаване на националната устойчивост и подобряване на обучението на нашите млади хора."

Заради нарастващата заплаха от Русия и рисковете от войната в Украйна много държави в Европа отново насочиха вниманието си към военната служба.

В 8 държави имаше военна служба и преди. В Дания тя беше увеличена от 4 на 11 месеца и е задължителна и за жените.

Във Финландия военното обучение е от 9 до 12 месеца, за жените е доброволно.

В Норвегия всички служат по 1 година, а в Естония младите минават през армията за период от 8 до 11 месеца, за жените е доброволно.

В Гърция и в Кипър обучението е съответно до 12 месеца и до 14, като и в двете страни е доброволно за нежния пол.

В Австрия и Швейцария, които са неутрални държави, службата е задължителна за мъжете и е съответно 6 и 9 месеца.

Литва беше първата държава, която върна задължителната казарма за мъже през 2015 година. Наборът е с лотария, а за жените е доброволен.

Швеция също върна службата през 2017 г. след 7-годишно прекъсване. Задължителна е за всички от 9 до 15 месеца.

Преди 2 години и Латвия въведе отново задължително военно обучение за мъже за 11 месеца и доброволно за жени.

Хърватия въвежда задължителна служба от следващата година, след като я прекрати през 2008 година.

Подобно на Франция, България върна доброволната служба още през 2020 година, но с продължителност за 6 месеца.

Нидерландия предлага същата възможност с продължителност 1 година. Догодина доброволно военно обучение за 12 месеца ще има и в Белгия за мъже и жени, същото важи и за Румъния с продължителност 4 месеца.