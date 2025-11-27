Макрон обяви въвеждането на доброволна воeнна служба от следващото лято

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Тя ще е с продължителност 10 месеца

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба от следващото лято. Тя ще е с продължителност 10 месеца.

Французите между 18 и 25 години ще служат на територията на страната и ще получават 800 евро месечно възнаграждение. Целта е да бъдат постепенно набрани 3000 доброволци, а броят им да се увеличи до 10 и 50 хиляди, съответно до 2030 и 2035 г.

Макрон заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани в Украйна. Франция се опитва да подсили въоръжените си сили, на фона на нарастващата заплаха към европейските държави от Русия, заяви френският президент. Засега не се обмисля задължителна военна повинност, която Франция отмени през 1996 г.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Тази служба ще има три конкретни цели - подсилване на връзката между нацията и армията, увеличаване на националната устойчивост и подобряване на обучението на нашите млади хора."

