София е домакин на международен форум за изкуствен интелект, дигитални политики и управление на данни

У нас
София е домакин на международен форум за изкуствен интелект, дигитални политики и управление на данни
Снимка: БТА
В София започна форумът “UpToGATE: New Horizons 2025”, организиран от Институт GATE към Софийския университет.

Събитието събра експерти по изкуствен интелект, дигитални политики и управление на данни. Сред темите са новите регулации на ЕС, довереното споделяне на данни и практическите приложения на изкуствения интелект в умните градове, здравеопазването и администрацията.

Целта на форума е да ускори внедряването на полезни, но и сигурни практики в тези области. Сред международните гости са проф. Нобору Кошизука от университета в Токио, Микела Магас и Кристина Бока от научно-изследователски центрове в областта на нанотехнологиите и цифровите иновации - имена, които определят посоката на глобалните иновации при изкуствения интелект.

