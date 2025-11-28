Вземете си чадър, ще ви трябва

Днес в почти в цялата страна ще продължи да вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. Днес и на места в Източна България ще вали дъжд, придружен от гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в Югоизточна България - до 13°, в София - около 6°, а максималните ще са между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина - около 6° - 7°, в София - около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и от гръмотевици. Ще духа умерен, по Северното Черноморие - временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14 - 16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина - над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

В събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната валежите ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. С умерен вятър от запад-северозапад ще прониква по-студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3 - 4° на места в Западна България до 14 - 15° в източните райони.

В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а дневните ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, но във вторник ще има и временни увеличения на облачността. Вятърът ще стихне и сутрин на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.