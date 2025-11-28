БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Решението за освобождаването на Благомир Коцев следва правната логика според адвоката му

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази

Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, заяви Ина Лулчева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

5 месеца по-късно варненският кмет Благомир Коцев ще бъде пуснат на свобода под парична гаранция от 200 000 лева. Средствата бяха събрани с помощта на дарителски кампании.

"Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но вече след внасяне на делото в съда, не толкова след прехвърлянето му във Варна, се загуби достоверността на всички аргументи, които се изтъкваха досега, а именно, че той щял да попречи по някакъв начин за развитие на делото, така че, да, това беше правната логика", заяви в "Денят започва" адвокатът на Благомир Коцев Ина Лулчева.

По думите ѝ Благомир Коцев е обвинен, че е искал подкупи, за които обаче в обвинителния акт пише, че са искани от други лица.

"Обвинен е и за това, че е упражнил принуда върху една своя служителка, като ѝ е разпоредил да извърши действия по службата ѝ, а тя не била съгласна и това много я е травмирало. Но едно от най-впечатляващите неща от обвинителния акт за мен бе, че в него за първи път се появи без никой свидетел да го твърди, тоест това са твърдения на самата прокуратура, на каквито тя няма право, че целта на престъпното сдружение било да събира пари от подкупи, които да предоставя за бъдещи парламентарни избори на политическата партия, към която принадлежали обвиняемите", допълни Ина Лулчева.

Тя подчерта, че няма никакви такива доказателства по делото.

"Никой свидетел, дори измислено, каквито има такива показания, не твърди такъв факт. Очевидно става дума за политическа намеса на прокуратурата и изразяване на политически пристрастия. Вписването на едни неверни твърдения, че се финансират политически кампании с престъпни средства, без да има такива факти, вече вади прокуратурата от независимостта ѝ. В нито едни показания не се е твърдяло, че парите трябвало да бъдат предоставени на политическа партия, за да финансира тя кампанията си. И затова казвам, че след като прокуратурата си го измисля, значи навлиза в политиката. Не мога да кажа, чия е политическата поръчка, но очевидно е някой, който не харесва тази политическа партия", каза още адвокатът на Благомир Коцев.

Ина Лулчева заяви, че не може да каже кога се очаква Благомир Коцев да излезе от ареста, но сподели, че е посрещнал новината за освобождаването му с облекчение.

"Това е човек, който 5 месеца е откъснат от семейството, от работата си", каза още адвокатът му.

# Благомир Коцев #Ина Лулчева #кмет #адвокат #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
3
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
4
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
6
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират
Чете се за: 01:05 мин.
Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп
Чете се за: 01:25 мин.
Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ
Чете се за: 01:27 мин.
Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Чете се за: 02:10 мин.
Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ