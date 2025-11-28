БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко?

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
У нас
Преляха няколко дерета, заради които са наводнени част от къщите в село Генерал Тодоров

Продължават обилните валежи в Югозападна България. Вчера беше наводнена гарата в петричкото село Генерал Тодоров. Преляха и няколко дерета, заради които са наводнени част от къщите в селото.

"Равносметка на щетите ще правим тепърва. Все още не е ясно, защото се очакват още дъждове", заяви в "Денят започва" кметът на селото Станислав Станков.

По думите му вчера положението е било критично.

"Извадихме късмет, че дъждът спря и имахме време да реагираме. От общината отпуснаха багер, който беше на терен през целия ден. Това дере беше задръстено, хората са си изхвърляли боклуците. Целта на вчерашните действия беше да укрепим съоръженията, да можем да посрещнем следващите дъждове. На самата гара няма никакви поражения", коментира Станислав Станков.

Допълни, че гарата функционира и не е спирала работа.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова.

