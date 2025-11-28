Пътна блокада в центъра на София заради акция на "Величие"

Активисти на партия "Величие" блокираха кръстовища в центъра на София. Акцията им е в знак на протест срещу управляващите и с искане за оставка на правителството.

Недоволните спираха колите си на пътното платно и под предтекст, че са развалени, блокираха движението по булевард "Дондуков" и на улица "Раковски". Местната власт реагира светкавично и екипи на полицията и Центъра за градска мобилност вдигнаха автомобилите с паяк и глобиха водачите им.

Заради акцията в центъра на столицата се стигна и до големи задръствания.

Преди това активистите на Величие протестираха и пред парламента.