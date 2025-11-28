В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията

Украинска и американска делегация ще се срещнат до края на седмицата, в опит да постигнат допълнително сближаване на позициите по мирния план за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да допусне дипломатическите усилия да бъдат провалени. Часове по-рано руският президент Владимир Путин за пръв път коментира предложението за мир на Вашингтон. Той подчерта, че няма да отстъпи от претенциите си за територии.

Киев е в очакване на Дан Дрискол - един от най-високопоставените представители на Пентагона пристига до края на седмицата в Украйна, за да продължат разговорите от Женева. В швейцарската столица делегации от Украйна и Съединените щати сближиха позиции относно плана от 28 точки на Доналд Тръмп. Без публично да съобщават кои, двете страни потвърдиха, че част от най-оспорваните предложения в плана са прецизирани.

В среднощното си обръщение Володимир Зеленски постави под съмнение желанието на Русия да води реални преговори, но допълни и че самият той ще участва в разговори с американската страна в началото на следващата седмица.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Целта ни е да извървим докрай пътя към мир и гаранции за сигурността ни. Очакваме това се се случи до края на седмицата. Украинската делегация е готова за конструктивни разговори. В постоянен контакт сме както със Съединените щати, така и с нашите европейски партньори."

За първи път след оповестяването на американското мирно предложение, Владимир Путин коментира публично 28-те точки. Червената линия за руския президент - окупираните украински територии.

"- Относно Крим и Донбас - планът на Тръмп казва, че де факто ще бъдат признати като руски територии, но не и де юре. Как е възможно Владимир Путин, президент на Русия: Точно това беше сред темите, които обсъждахме с американската страна. Благодаря ви, че обръщате внимание на този въпрос. Прав сте и това е един от ключовите въпроси."

Москва настоява да бъдат признати за руски анексираният полуостров Крим, както и Донбас. Не става ясно дали има условие и за Запорожка и Херсонска област, които в момента са под частичен руски контрол.

Това е основа на преговори, но не е мирен договор, каза руският президент.

Владимир Путин, президент на Русия: Няма смисъл да подписваме документи с нелегитимни украински лидери. Казвал съм го многократно.

От Кремъл коментираха, че въпреки по думите им "нелегитимността на Зеленски", Русия също иска мир в Украйна. Коментарите на Путин идват само дни преди в началото на следващата седмица в Москва да пристигне специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.