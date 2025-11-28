Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста.

5 месеца по-късно варненският кмет Благомир Коцев беше пуснат на свобода под парична гаранция от 200 000 лева. Средствата бяха събрани с помощта на дарителски кампании.

"Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но вече след внасяне на делото в съда, не толкова след прехвърлянето му във Варна, се загуби достоверността на всички аргументи, които се изтъкваха досега, а именно, че той щял да попречи по някакъв начин за развитие на делото, така че, да, това беше правната логика", комернтира тази сутрин в "Денят започва" адвокатът на Благомир Коцев Ина Лулчева.

По думите ѝ Благомир Коцев е обвинен, че е искал подкупи, за които обаче в обвинителния акт пише, че са искани от други лица.