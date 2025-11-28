БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика, според адвоката му

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, заяви Ина Лулчева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

5 месеца по-късно варненският кмет Благомир Коцев ще бъде пуснат на свобода под парична гаранция от 200 000 лева. Средствата бяха събрани с помощта на дарителски кампании.

"Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но вече след внасяне на делото в съда, не толкова след прехвърлянето му във Варна, се загуби достоверността на всички аргументи, които се изтъкваха досега, а именно, че той щял да попречи по някакъв начин за развитие на делото, така че, да, това беше правната логика", заяви в "Денят започва" адвокатът на Благомир Коцев Ина Лулчева.

По думите ѝ Благомир Коцев е обвинен, че е искал подкупи, за които обаче в обвинителния акт пише, че са искани от други лица.

# Благомир Коцев #Ина Лулчева #кмет #адвокат #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
3
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
5
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
6
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко?
Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко?
"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище "Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище
Чете се за: 00:37 мин.
Варненци сами си правят маркировка в новата зелена зона Варненци сами си правят маркировка в новата зелена зона
Чете се за: 00:20 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
След обилните валежи: Продължава бедственото положение в Благоевградско След обилните валежи: Продължава бедственото положение в Благоевградско
Чете се за: 01:00 мин.
София е домакин на международен форум за изкуствен интелект, дигитални политики и управление на данни София е домакин на международен форум за изкуствен интелект, дигитални политики и управление на данни
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър Нови совалки за бюджета: Синдикати и работодатели се срещат с финансовия министър
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Броят на жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг надхвърли 100 Броят на жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг надхвърли 100
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съдът гледа мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Вземете си чадър, ще ви трябва
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ