Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Томислав Дончев за бюджета: Надявам се точката на баланс да се намери скоро

Няма опасност в настоящата ситуация на преразглеждане на бюджета да бъдат отнети социални права, допълни вицепремиерът

томислав дончев бюджета надявам точката баланс намери скоро
Няма опасност в настоящата ситуация на преразглеждане на бюджета да бъдат отнети социални права, заяви вицепремиерът Томислав Дончев в Пловдив и добави, че трябва да се съхрани конкурентоспособността на бизнеса в страната.

"Образно казано от кого държавата колко прибира и на колко дава под формата на възнаграждение за труд или социално подпомагане. И в крайна сметка, ако има спор, то е в рамките на около процент - процент и половина от брутния вътрешен продукт, на такава стойност е. Надявам се при рестартирането на диалога със синдикати и работодатели тази точка на баланса да бъде намерена скоро, социалният диалог не е преставал", коментира Томислав Дончев.

