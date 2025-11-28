БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен

У нас
Следващата седмица предстои отново среща, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички, каза финансовият министър

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
"Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички", заяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова след среща между представители на управляващите партии, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателските организации.

По думите ѝ бюджетът не е изтеглен и е приет на първо четене в Народното събрание, а е отложена бюджетната процедура.

