ИЗВЕСТИЯ

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция

По света
Видео показва убийството на двама невъоръжени палестинци

Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция
Поне 9 души бяха убити при въздушни удари и сухопътна операция на израелската армия в Южна Сирия.

Убитите са членове на ливанската ислямистка групировка Джамаа ал-Ислямия.

Според Израел те първи са открили огън по военните. Шестима израелски резервисти са били ранени при операцията.

Междувременно Арабският съюз за радио и телевизия разпространи видео от убийството на двама палестинци в град Дженин на окупирания Западен бряг.

Мъжете изглежда показват, че не са въоръжени и се предават преди да бъдат застреляни.

Израелските отбранителни сили обявиха, че инцидентът се разследва и че двамата мъже са извършвали терористични действия.

В момента e в ход най-голямото военно разполагане на Израел на Западния бряг от влизането в сила на примирието в Ивицата Газа.



