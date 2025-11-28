Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и сухопътна операция

Видео показва убийството на двама невъоръжени палестинци
Поне 9 души бяха убити при въздушни удари и сухопътна операция на израелската армия в Южна Сирия.
Убитите са членове на ливанската ислямистка групировка Джамаа ал-Ислямия.
Според Израел те първи са открили огън по военните. Шестима израелски резервисти са били ранени при операцията.
Междувременно Арабският съюз за радио и телевизия разпространи видео от убийството на двама палестинци в град Дженин на окупирания Западен бряг.
Мъжете изглежда показват, че не са въоръжени и се предават преди да бъдат застреляни.
Израелските отбранителни сили обявиха, че инцидентът се разследва и че двамата мъже са извършвали терористични действия.
В момента e в ход най-голямото военно разполагане на Израел на Западния бряг от влизането в сила на примирието в Ивицата Газа.