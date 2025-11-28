ПП-ДБ настояват Бюджет 2026 да бъде изтеглен изцяло, а процедурата да започне отначало.

С какви мотиви?

Асен Василев, ПП-ДБ: "Ако се изтегли днес бюджетът, другата седмица, ако влезе за разглеждане, спокойно може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем, както работят всички български граждани, но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. Видяхме докъде го докараха с импровизации. Изкараха всички хора на улицата. Ако това не се случи, със сигурност ще има нови протести".



Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Едно трябва да знаете. Няма да има класи. Всички хора са еднакви. Пазим всички хора. Работим за всички хора. И няма да позволя на някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".