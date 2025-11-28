БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:52 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ПП-ДБ настояват Бюджет 2026 да бъде изтеглен изцяло, а процедурата да започне отначало

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какви са мотивите?

герб итн поставиха въпроса ротационно председателство народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
ПП-ДБ настояват Бюджет 2026 да бъде изтеглен изцяло, а процедурата да започне отначало.

С какви мотиви?

Асен Василев, ПП-ДБ: "Ако се изтегли днес бюджетът, другата седмица, ако влезе за разглеждане, спокойно може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем, както работят всички български граждани, но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. Видяхме докъде го докараха с импровизации. Изкараха всички хора на улицата. Ако това не се случи, със сигурност ще има нови протести".

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Едно трябва да знаете. Няма да има класи. Всички хора са еднакви. Пазим всички хора. Работим за всички хора. И няма да позволя на някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".

Вижте още в прякото включване на Вера Александрова.

#Бюджет 2026 #ПП-ДБ #Асен Василев #делян пеевски

