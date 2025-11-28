Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме другата със слънце

Обилни и продължителни валежи в западните, в централните и най-много в южните части от страната - там е обявен червен код, на места се очакват над 80 л/кв.м за денонощието.

Валежите ще продължат. В Източна България ще има и гръмотевици. Температурите ще са между 9° и 14°, по-високи по морето, в западната половина на Дунавската равнина едва около 5° - 6°.

През следващото денонощие отново ще вали. На повече места и по-значителни ще са валежите тази нощ в Западна България, по високите полета ще се примесват със сняг.

Предупреждението е само от първа степен и вече за Централна и Източна България.

По проходите в западната част на Стара планина над около 1300 метра дъждът ще преминава в сняг.

През деня в западните райони валежите постепенно ще спрат. Температурите ще останат почти без дневен ход - от 4° на места в Западна България до 11°-13° в източните и в крайните югозападни райони.

В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва, бавно ще намалява. Сутринта ще е около нулата, в Западна България и под нулата.

Дневните температури ще се задържат почти без промяна. Ще започнем новата седмица с много слънце, но и със сутрешни мъгли. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните най-вече от 8° до 13°.