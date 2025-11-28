Обиски в Киев: Претърсват офиса и дома на Андрий Ермак

Украинските антикорупционни агенции са извършили претърсвания в офиса и дома на началника на кабинета на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак.

Обиските са извършени в рамките на течащо разследване за корупция, но засега не се съобщават повече подробности. Няма яснота какво са търсили разследващите и засега срещу Ермак не са отправени конкретни обвинения. Той написа в "Телеграм", че сътрудничи изцяло на разследващите.

Претърсванията се извършват в момент, в който Ермак води екипа на Украйна, който преговаря по мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Киев е подложен на силен натиск да приеме предложението.

По-рано този месец антикорупционните агенции разкриха мащабна корупционна схема в украинският държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом".