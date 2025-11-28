БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Арабският съюз за радио и телевизия разпространи видео от инцидента

ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел
Снимка: АП/БТА
Офисът на ООН по правата на човека определи като "безцеремонна екзекуция" убийството на двама палестинци от израелските сили за сигурност по време на акция в град Дженин на окупирания Западен бряг.

Арабският съюз за радио и телевизия разпространи видео от инцидента. На него се вижда как мъжете излизат от сграда и изглежда показват, че не са въоръжени и се предават. След това обаче са заставени да се върнат назад и застреляни.

Израелските отбранителни сили обявиха, че инцидентът се разследва и че двамата мъже са извършвали терористични действия. В момента e в ход най-голямото военно разполагане на Израел на Западния бряг от влизането в сила на примирието в Ивицата Газа.

#Западния бряг #ООН #палестинци #екзекуция #Израел

