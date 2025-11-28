ООН определи като "безпрецедентна екзекуция" убийството на двама невъоръжени палестинци от Израел

Офисът на ООН по правата на човека определи като "безцеремонна екзекуция" убийството на двама палестинци от израелските сили за сигурност по време на акция в град Дженин на окупирания Западен бряг.

Арабският съюз за радио и телевизия разпространи видео от инцидента. На него се вижда как мъжете излизат от сграда и изглежда показват, че не са въоръжени и се предават. След това обаче са заставени да се върнат назад и застреляни.

Израелските отбранителни сили обявиха, че инцидентът се разследва и че двамата мъже са извършвали терористични действия. В момента e в ход най-голямото военно разполагане на Израел на Западния бряг от влизането в сила на примирието в Ивицата Газа.