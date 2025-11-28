БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският кмет е на свобода (ОБЗОР)

от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
У нас
След излизането си от ареста Коцев изрази надежда да се върне на работа още следващата седмица

кметът варна благомир коцев излезе ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста. Само за няколко часа дарители от цялата страна събраха необходимите 200 хиляди лева за гаранцията, постановена от Варненския окръжен съд. Пред медиите Коцев благодари за получената подкрепа и заяви, че се надява още в понеделник да поднови работата си. Той беше задържан на 8 юли и обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.

Малко след 12.00 часа Благомир Коцев напусна ареста на Варненския затвор. Излизането се забави заради липсата на мокър печат върху банковия документ за платена гаранция в размер на 200 хиляди лева. Кметът благодари на всички, дарили средства за освобождаването му и на хората, протестирали в негова подкрепа.

Благомир Коцев – кмет на Варна: "Не мен, те подкрепиха своя легитимен избор и това е демокрацията. Изключително съм им благодарен. Такава огромна енергия, която видях, цели 14 пъти те излизаха да демонстрират своята подкрепа. Благодаря им и искам да им кажа, че съм винаги с тях и ще бъда винаги верен на варненци."

Коцев заяви, че не съжалява за избора си да влезе в политиката.

Благомир Коцев – кмет на Варна: "Тепърва може би ще осъзнаваме много неща, какво се е случило, защо се е случило. Все пак има и съдебен процес, който трябва да върви и там ще се изясни цялата истина и съм убеден, че истината ще излезе наяве, което нямам търпение да се случи."

Варненският кмет беше арестуван на 8 юли след акция на Антикорупционната комисия. Повдигнати му бяха обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група. Делото се разследваше в София, заради твърдение на прокуратурата, че в групата участва неизвестен депутат. Общо 6 пъти градски и апелативни съдии в София отказаха да изменят мярката му за неотклонение. След внасянето на обвинителния акт, в който няма предаден на съд депутат, Върховният касационен съд изпрати делото във Варна, където се твърди, че са извършени престъпленията. Междувременно Общинската избирателна комисия в морския град отложи вземането на окончателно решение дали да го отстрани от поста. След излизането си от ареста Коцев изрази надежда да се върне на работа още следващата седмица, а днес иска просто да целуне децата и съпругата си.

Благомир Коцев – кмет на Варна: "Аз имам отговорност към варненци, която трябва да изпълня. Разбира се, първо към семейството си, след това към тях. Така че, надявам се, че в понеделник вече да съм обратно в нужния ритъм, защото градът има нужда от това."

Над 2500 души от цялата страна се включиха в дарителската акция за събиране на средства за гаранцията. Кампанията беше организирана от актьора Филип Буков и депутата от ПП-ДБ Манол Пейков. След възстановяването на сумата, събраните 200 хиляди лева ще бъдат дарени за обединяващи каузи, съобщиха от ПП.

#200 000 лева #варненски кмет #Благомир Коцев #На свобода #парична гаранция

