След обиски в Киев: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка

Началникът на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, подаде оставка след като украинските антикорупционни агенции извършиха претърсвания в офиса и дома му, затягайки натиска върху президента.

Обиските са извършени в рамките на течащо разследване за корупция. Няма яснота какво са търсили разследващите и засега срещу Ермак не са отправени конкретни обвинения. Той написа в "Телеграм", че сътрудничи изцяло на разследващите.

Ермак води екипа на Украйна, който преговаря по мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Киев е подложен на силен натиск да приеме предложението, което включва отказ от територии.

По-рано този месец антикорупционните агенции разкриха мащабна схема в украинският държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом".