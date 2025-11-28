БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община ще обжалва решението на съда, който спря реформата за паркиране

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Така разширяването и поскъпването на синята и зелената зона от януари остава блокирано

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Столичната община ще обжалва решението на Административния съд в София, който спря предварителното изпълнение на новата Наредба за паркиране. Така разширяването и поскъпването на синята и зелената зона, планирано за 5 януари, остава блокирано до вземането на окончателно съдебно решение.

От Общината подчертават, че съдът не е обявил наредбата за нищожна, а е постановил само временна мярка.

Според тях бързината на съдебното произнасяне поставя въпроса дали аргументите им са били разгледани в пълнота. Общината ще настоява ВАС да отмени определението и ще продължи да защитава нуждата от модерна система за паркиране.

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
2
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
4
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
5
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
6
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"
Пловдив беше домакин на форума "Южна България – рестарт и постижими цели"
Столичната община поема сметосъбирането в кв. "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември Столичната община поема сметосъбирането в кв. "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември
Чете се за: 04:15 мин.
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Чете се за: 02:52 мин.
7-годишното дете, оцеляло при трагедията край Пловдив, е в съзнание 7-годишното дете, оцеляло при трагедията край Пловдив, е в съзнание
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна "Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ