На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол

В противовес на европейската политика унгарският премиер Виктор Орбан обеща на руския президент Владимир Путин да продължи да купува руски газ и петрол.

Орбан пристигна в Кремъл в разгара на подготовката на преговори за мир и непосредствено преди разговорите другата седмица между Путин и американска делегация. Разговорите между двамата са в разрез с плановете на Европейския съюз да спре да купува руски енергийни ресурси.

В Кремъл Путин благодари на унгарския премиер за балансираната позиция. Това е четвъртата среща на Орбан с руския президент от началото на войната. Унгарският премиер се опитва да играе ролята на посредник за слагане на край на конфликта и продължава да работи за среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща. Такава беше планирана през октомври, но беше отменена.

снимки: БТА